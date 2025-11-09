Project 89 Pris idag

Livepriset för Project 89 (PROJECT89) idag är $ 0.0034433, med en förändring på 3.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PROJECT89 till USD är$ 0.0034433 per PROJECT89.

Project 89 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,710,342, med ett cirkulerande utbud på 1.37B PROJECT89. Under de senaste 24 timmarna handlades PROJECT89 mellan $ 0.00341076 (lägsta) och $ 0.00381038 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00642953, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00245933.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PROJECT89 med -0.05% under den senaste timmen och -25.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Project 89 (PROJECT89) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M Cirkulationsutbud 1.37B 1.37B 1.37B Totalt utbud 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

