Livepriset för Oneoneone (SN111) idag är $ 0.665215, med en förändring på 7.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SN111 till USD är$ 0.665215 per SN111.

Oneoneone rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,102,180, med ett cirkulerande utbud på 1.66M SN111. Under de senaste 24 timmarna handlades SN111 mellan $ 0.656598 (lägsta) och $ 0.723996 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.028, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.326681.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SN111 med +0.82% under den senaste timmen och -30.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Oneoneone (SN111) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Cirkulationsutbud 1.66M 1.66M 1.66M Totalt utbud 1,659,583.531018852 1,659,583.531018852 1,659,583.531018852

Det aktuella börsvärdet för Oneoneone är $ 1.10M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SN111 är 1.66M, med ett totalt utbud på 1659583.531018852. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.10M.