Nyla AI Pris idag

Livepriset för Nyla AI (NYLA) idag är $ 0.00233108, med en förändring på 0.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NYLA till USD är$ 0.00233108 per NYLA.

Nyla AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,330,618, med ett cirkulerande utbud på 999.99M NYLA. Under de senaste 24 timmarna handlades NYLA mellan $ 0.00220461 (lägsta) och $ 0.00248108 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00976394, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00131479.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NYLA med -0.84% under den senaste timmen och -16.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nyla AI (NYLA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Cirkulationsutbud 999.99M 999.99M 999.99M Totalt utbud 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

Det aktuella börsvärdet för Nyla AI är $ 2.33M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NYLA är 999.99M, med ett totalt utbud på 999986790.43. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.33M.