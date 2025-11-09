Mooncat Pris idag

Livepriset för Mooncat (MOONCAT) idag är $ 0.00107443, med en förändring på 3.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOONCAT till USD är$ 0.00107443 per MOONCAT.

Mooncat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,070,646, med ett cirkulerande utbud på 999.90M MOONCAT. Under de senaste 24 timmarna handlades MOONCAT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0.00111239 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00888346, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOONCAT med +0.78% under den senaste timmen och -34.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mooncat (MOONCAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Cirkulationsutbud 999.90M 999.90M 999.90M Totalt utbud 999,898,003.366806 999,898,003.366806 999,898,003.366806

