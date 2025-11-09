Mintify Pris idag

Livepriset för Mintify (MINT) idag är --, med en förändring på 82.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MINT till USD är-- per MINT.

Mintify rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 436,198, med ett cirkulerande utbud på 493.00M MINT. Under de senaste 24 timmarna handlades MINT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0.0049402 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.059905, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MINT med -64.28% under den senaste timmen och -20.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mintify (MINT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 436.20K$ 436.20K $ 436.20K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 884.77K$ 884.77K $ 884.77K Cirkulationsutbud 493.00M 493.00M 493.00M Totalt utbud 999,993,186.9877311 999,993,186.9877311 999,993,186.9877311

