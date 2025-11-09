memestock Pris idag

Livepriset för memestock (MEMESTOCK) idag är $ 0.00003325, med en förändring på 14.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEMESTOCK till USD är$ 0.00003325 per MEMESTOCK.

memestock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 33,235, med ett cirkulerande utbud på 999.58M MEMESTOCK. Under de senaste 24 timmarna handlades MEMESTOCK mellan $ 0.00003329 (lägsta) och $ 0.00003907 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00073559, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00002784.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEMESTOCK med -1.47% under den senaste timmen och -16.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

memestock (MEMESTOCK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 33.24K$ 33.24K $ 33.24K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 33.24K$ 33.24K $ 33.24K Cirkulationsutbud 999.58M 999.58M 999.58M Totalt utbud 999,579,532.836887 999,579,532.836887 999,579,532.836887

Det aktuella börsvärdet för memestock är $ 33.24K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MEMESTOCK är 999.58M, med ett totalt utbud på 999579532.836887. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 33.24K.