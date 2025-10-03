Utforska MBC(MBC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MBC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MBC(MBC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MBC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om MBC MBC prisinformation MBC officiell webbplats MBC tokenomics MBC Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / MBC (MBC) / Tokenomik / MBC (MBC) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om MBC(MBC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD mbc tokenomics Information om mbc MBC (MBC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MBC(MBC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 123.41K $ 123.41K $ 123.41K Totalt utbud: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerande utbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 123.41K $ 123.41K $ 123.41K Högsta någonsin: $ 0.070651 $ 0.070651 $ 0.070651 Lägsta någonsin: $ 0.00040967 $ 0.00040967 $ 0.00040967 Aktuellt pris: $ 0.00041137 $ 0.00041137 $ 0.00041137 Läs mer om priset på MBC(MBC) Köp MBC nu! MBC (MBC) Information **Miners.Club Project Description** Miners.Club, founded in August 2024, is a decentralized mining platform dedicated to democratizing access to global computing power. By leveraging hashrate tokenization, Miners.Club offers computing power products and services to both individual miners and institutional investors, removing the technical barriers typically associated with traditional mining. The platform enables seamless participation in mining activities through a decentralized marketplace, providing users with a fair, transparent, and efficient mining environment. At the core of Miners.Club’s mission is the principle of “computing power equality.” The platform aims to ensure that all participants, regardless of scale or background, can share in the value generated by computing power. By fostering an inclusive and collaborative mining ecosystem, Miners.Club promotes trust and transparency while maximizing the utility of tokenized computing resources. A key component of Miners.Club is *MinerBase*, Europe’s largest self-operated Bitcoin mining facility. Established in 2013, MinerBase has secured over $300 million in investments and operates more than 40,000 advanced Bitcoin mining machines. The facility employs cutting-edge computing power routing and optimization technologies to maintain stable and efficient mining operations. This infrastructure ensures consistent returns for miners while upholding high standards of transparency and operational efficiency. Miners.Club envisions a future where computing power is as critical as traditional energy resources. The platform advocates for the financialization and decentralization of the mining industry, making mining accessible to a broader audience. This vision is facilitated through the integration of decentralized computing power tokens and the platform’s governance token, **$MBC**. Miners.Club continues to evolve its offerings, with ongoing product development and platform updates designed to enhance user experience and expand the accessibility of mining to a global audience. Miners.Club Project Description Miners.Club, founded in August 2024, is a decentralized mining platform dedicated to democratizing access to global computing power. By leveraging hashrate tokenization, Miners.Club offers computing power products and services to both individual miners and institutional investors, removing the technical barriers typically associated with traditional mining. The platform enables seamless participation in mining activities through a decentralized marketplace, providing users with a fair, transparent, and efficient mining environment. At the core of Miners.Club’s mission is the principle of “computing power equality.” The platform aims to ensure that all participants, regardless of scale or background, can share in the value generated by computing power. By fostering an inclusive and collaborative mining ecosystem, Miners.Club promotes trust and transparency while maximizing the utility of tokenized computing resources. A key component of Miners.Club is MinerBase, Europe’s largest self-operated Bitcoin mining facility. Established in 2013, MinerBase has secured over $300 million in investments and operates more than 40,000 advanced Bitcoin mining machines. The facility employs cutting-edge computing power routing and optimization technologies to maintain stable and efficient mining operations. This infrastructure ensures consistent returns for miners while upholding high standards of transparency and operational efficiency. Miners.Club envisions a future where computing power is as critical as traditional energy resources. The platform advocates for the financialization and decentralization of the mining industry, making mining accessible to a broader audience. This vision is facilitated through the integration of decentralized computing power tokens and the platform’s governance token, $MBC. Miners.Club continues to evolve its offerings, with ongoing product development and platform updates designed to enhance user experience and expand the accessibility of mining to a global audience. Officiell webbplats: https://miners.club/ MBC (MBC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MBC (MBC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MBC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MBC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MBC:s tokenomics, utforska MBC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MBC Vill du veta vart MBC kan vara på väg? På MBC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MBC-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn