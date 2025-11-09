Liquidy Pris idag

Livepriset för Liquidy (LQDY) idag är $ 0.101541, med en förändring på 2.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LQDY till USD är$ 0.101541 per LQDY.

Liquidy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 660,633, med ett cirkulerande utbud på 6.51M LQDY. Under de senaste 24 timmarna handlades LQDY mellan $ 0.100653 (lägsta) och $ 0.103766 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.167274, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.096437.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LQDY med -0.07% under den senaste timmen och -4.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Liquidy (LQDY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 660.63K$ 660.63K $ 660.63K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.15M$ 10.15M $ 10.15M Cirkulationsutbud 6.51M 6.51M 6.51M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Liquidy är $ 660.63K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LQDY är 6.51M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.15M.