Baserat på din prognos, kan Liquidy potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.101699 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Liquidy potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.106783 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för LQDY $ 0.112123 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för LQDY $ 0.117729 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LQDY $ 0.123615 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LQDY $ 0.129796 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Liquidy potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.211424.

År 2050 skulle priset på Liquidy potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.344388.