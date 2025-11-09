BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för LIMITUS idag är 0 USD.LMT börsvärdet är 65,670 USD. Följ prisuppdateringar för LMT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för LIMITUS idag är 0 USD.LMT börsvärdet är 65,670 USD. Följ prisuppdateringar för LMT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om LMT

LMT prisinformation

Vad är LMT

LMT whitepaper

LMT officiell webbplats

LMT tokenomics

LMT Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

LIMITUS Logotyp

LIMITUS Pris (LMT)

Onoterad

1 LMT-till-USD pris i realtid:

--
----
-4.60%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
LIMITUS (LMT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:13:28 (UTC+8)

LIMITUS Pris idag

Livepriset för LIMITUS (LMT) idag är --, med en förändring på 4.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LMT till USD är-- per LMT.

LIMITUS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 65,670, med ett cirkulerande utbud på 660.29M LMT. Under de senaste 24 timmarna handlades LMT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.245166, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LMT med -0.10% under den senaste timmen och -25.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

LIMITUS (LMT) Marknadsinformation

$ 65.67K
$ 65.67K$ 65.67K

--
----

$ 65.67K
$ 65.67K$ 65.67K

660.29M
660.29M 660.29M

660,289,840.514004
660,289,840.514004 660,289,840.514004

Det aktuella börsvärdet för LIMITUS är $ 65.67K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LMT är 660.29M, med ett totalt utbud på 660289840.514004. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 65.67K.

LIMITUS Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.245166
$ 0.245166$ 0.245166

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-4.60%

-25.18%

-25.18%

LIMITUS (LMT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på LIMITUS till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på LIMITUS till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på LIMITUS till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på LIMITUS till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-4.60%
30 dagar$ 0-87.27%
60 dagar$ 0-91.88%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för LIMITUS

LIMITUS (LMT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LMT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
LIMITUS (LMT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på LIMITUS potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som LIMITUS kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LMT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på LIMITUS Price Prediction.

Vad är LIMITUS (LMT)

Autonomous tech for the connected future.

LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows.

The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities.

While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

LIMITUS (LMT) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om LIMITUS

Hur mycket kommer 1 LIMITUS att vara värd år 2030?
Om LIMITUS skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella LIMITUS-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:13:28 (UTC+8)

LIMITUS (LMT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om LIMITUS

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2976
$0.2976$0.2976

+48.80%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0027594
$0.0027594$0.0027594

+294.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004287
$0.00004287$0.00004287

+117.61%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04452
$0.04452$0.04452

+90.17%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001872
$0.000000001872$0.000000001872

+68.49%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00619
$0.00619$0.00619

+37.55%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.