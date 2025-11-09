Lightspeed Pris idag

Livepriset för Lightspeed (SPEED) idag är $ 0.00051319, med en förändring på 1.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPEED till USD är$ 0.00051319 per SPEED.

Lightspeed rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 132,183, med ett cirkulerande utbud på 257.57M SPEED. Under de senaste 24 timmarna handlades SPEED mellan $ 0.00046567 (lägsta) och $ 0.00055193 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00236018, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00028321.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPEED med +2.82% under den senaste timmen och +23.58% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Lightspeed (SPEED) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 132.18K$ 132.18K $ 132.18K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 153.85K$ 153.85K $ 153.85K Cirkulationsutbud 257.57M 257.57M 257.57M Totalt utbud 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

Det aktuella börsvärdet för Lightspeed är $ 132.18K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SPEED är 257.57M, med ett totalt utbud på 299792458.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 153.85K.