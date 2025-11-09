Kurt Pris idag

Livepriset för Kurt (KURT) idag är --, med en förändring på 8.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KURT till USD är-- per KURT.

Kurt rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 176,014, med ett cirkulerande utbud på 1.00B KURT. Under de senaste 24 timmarna handlades KURT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00522224, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KURT med -0.67% under den senaste timmen och -31.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kurt (KURT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 176.01K$ 176.01K $ 176.01K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 176.01K$ 176.01K $ 176.01K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

