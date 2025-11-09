Kurt Pris (KURT)
Livepriset för Kurt (KURT) idag är --, med en förändring på 8.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KURT till USD är-- per KURT.
Kurt rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 176,014, med ett cirkulerande utbud på 1.00B KURT. Under de senaste 24 timmarna handlades KURT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00522224, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig KURT med -0.67% under den senaste timmen och -31.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Kurt är $ 176.01K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KURT är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 176.01K.
-0.67%
-8.38%
-31.81%
-31.81%
Under dagen var prisförändringen på Kurt till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Kurt till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Kurt till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Kurt till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-8.38%
|30 dagar
|$ 0
|-58.63%
|60 dagar
|$ 0
|-84.28%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Kurt potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.
Identical in DNA, but polar opposites in spirit.
Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.
But then came Kurt.
Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.
He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"
So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.
Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.
Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.
$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.
We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.
