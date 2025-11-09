Kittenswap Pris idag

Livepriset för Kittenswap (KITTEN) idag är $ 0.00335555, med en förändring på 2.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KITTEN till USD är$ 0.00335555 per KITTEN.

Kittenswap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,068,388, med ett cirkulerande utbud på 318.39M KITTEN. Under de senaste 24 timmarna handlades KITTEN mellan $ 0.00333868 (lägsta) och $ 0.00372723 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03928409, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00194408.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KITTEN med -0.36% under den senaste timmen och -11.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kittenswap (KITTEN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.31M$ 4.31M $ 4.31M Cirkulationsutbud 318.39M 318.39M 318.39M Totalt utbud 1,284,732,836.627904 1,284,732,836.627904 1,284,732,836.627904

Det aktuella börsvärdet för Kittenswap är $ 1.07M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KITTEN är 318.39M, med ett totalt utbud på 1284732836.627904. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.31M.