Kitsu Pris idag

Livepriset för Kitsu (KITSU) idag är $ 0.00023302, med en förändring på 0.66% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KITSU till USD är$ 0.00023302 per KITSU.

Kitsu rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 233,020, med ett cirkulerande utbud på 1.00B KITSU. Under de senaste 24 timmarna handlades KITSU mellan $ 0.00023073 (lägsta) och $ 0.00023492 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00129187, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00017567.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KITSU med -- under den senaste timmen och -10.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kitsu (KITSU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 233.02K$ 233.02K $ 233.02K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 233.02K$ 233.02K $ 233.02K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Kitsu är $ 233.02K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KITSU är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 233.02K.