Kin Pris idag

Livepriset för Kin (KIN) idag är --, med en förändring på 12.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KIN till USD är-- per KIN.

Kin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,427,466, med ett cirkulerande utbud på 2.65T KIN. Under de senaste 24 timmarna handlades KIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0.00000105 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00122572, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KIN med -4.37% under den senaste timmen och -17.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kin (KIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Cirkulationsutbud 2.65T 2.65T 2.65T Totalt utbud 2,647,304,002,118.624 2,647,304,002,118.624 2,647,304,002,118.624

Det aktuella börsvärdet för Kin är $ 2.43M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KIN är 2.65T, med ett totalt utbud på 2647304002118.624. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.43M.