Livepriset för Kin idag är 0 USD.KIN börsvärdet är 2,427,466 USD. Följ prisuppdateringar för KIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Kin idag är 0 USD.KIN börsvärdet är 2,427,466 USD. Följ prisuppdateringar för KIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om KIN

KIN prisinformation

Vad är KIN

KIN whitepaper

KIN officiell webbplats

KIN tokenomics

KIN Prisförutsägelse

Kin Logotyp

Kin Pris (KIN)

Onoterad

1 KIN-till-USD pris i realtid:

--
----
+9.90%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Kin (KIN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:10:03 (UTC+8)

Kin Pris idag

Livepriset för Kin (KIN) idag är --, med en förändring på 12.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KIN till USD är-- per KIN.

Kin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,427,466, med ett cirkulerande utbud på 2.65T KIN. Under de senaste 24 timmarna handlades KIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0.00000105 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00122572, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KIN med -4.37% under den senaste timmen och -17.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kin (KIN) Marknadsinformation

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

--
----

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

2.65T
2.65T 2.65T

2,647,304,002,118.624
2,647,304,002,118.624 2,647,304,002,118.624

Det aktuella börsvärdet för Kin är $ 2.43M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KIN är 2.65T, med ett totalt utbud på 2647304002118.624. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.43M.

Kin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0.00000105
$ 0.00000105$ 0.00000105
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000105
$ 0.00000105$ 0.00000105

$ 0.00122572
$ 0.00122572$ 0.00122572

$ 0
$ 0$ 0

-4.37%

+12.59%

-17.67%

-17.67%

Kin (KIN) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Kin till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Kin till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Kin till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Kin till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+12.59%
30 dagar$ 0-25.68%
60 dagar$ 0-11.16%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Kin

Kin (KIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Kin (KIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Kin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Kin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Kin Price Prediction.

Vad är Kin (KIN)

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.

Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.

Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.

In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.

Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

Folk frågar också: Andra frågor om Kin

Hur mycket kommer 1 Kin att vara värd år 2030?
Om Kin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Kin-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:10:03 (UTC+8)

Kin (KIN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

