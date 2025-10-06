BörsDEX+
Livepriset för PhyChain idag är 2.209 USD.PHYCHAIN börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för PHYCHAIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

PhyChain Logotyp

PhyChain-kurs(PHYCHAIN)

1 PHYCHAIN-till-USD pris i realtid:

$2.207
$2.207
+1.19%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:51:30 (UTC+8)

PhyChain Pris idag

Livepriset för PhyChain (PHYCHAIN) idag är $ 2.209, med en förändring på 1.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PHYCHAIN till USD är$ 2.209 per PHYCHAIN.

PhyChain rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PHYCHAIN. Under de senaste 24 timmarna handlades PHYCHAIN mellan $ 2.171 (lägsta) och $ 2.259 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PHYCHAIN med 0.00% under den senaste timmen och -25.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 60.39K.

PhyChain (PHYCHAIN) Marknadsinformation

$ 60.39K
$ 60.39K

$ 4.42B
$ 4.42B

2,000,000,000
2,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för PhyChain är --, med en 24h-handelsvolym på $ 60.39K. Det cirkulerande utbudet av PHYCHAIN är --, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.42B.

PhyChain Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 2.171
$ 2.171
lägsta under 24-timmar
$ 2.259
$ 2.259
högsta under 24-timmar

$ 2.171
$ 2.171

$ 2.259
$ 2.259

0.00%

+1.19%

-25.53%

-25.53%

PhyChain (PHYCHAIN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för PhyChain idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.02595+1.19%
30 dagar$ -0.576-20.69%
60 dagar$ +0.804+57.22%
90 dagar$ +0.973+78.72%
PhyChain Prisförändring idag

Idag registrerade PHYCHAIN en förändring med $ +0.02595 (+1.19%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

PhyChain 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.576 (-20.69%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

PhyChain 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PHYCHAIN med $ +0.804(+57.22%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

PhyChain 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.973 (+78.72%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PhyChain (PHYCHAIN)?

Kolla in sidan PhyChain Prishistorik nu.

AI-analys för PhyChain

AI-drivna insikter som analyserar PhyChain senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar PhyChains priser?

Several key factors influence PhyChain (PHYCHAIN) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price movements.

Technology Development: Updates, partnerships, and platform improvements drive investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor psychology impact pricing.

Adoption Rate: Real-world usage and integration with physical assets influence value.

Regulatory News: Government policies on blockchain and crypto affect market perception.

Competition: Performance relative to other blockchain projects in the physical asset tokenization space.

Varför vill folk veta PhyChains pris idag?

People want to know PhyChain (PHYCHAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment returns, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för PhyChain

PhyChain (PHYCHAIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PHYCHAIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PhyChain (PHYCHAIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på PhyChain potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som PhyChain kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PHYCHAIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PhyChain Price Prediction.

Om PhyChain

PHYCHAIN is a blockchain-based digital asset designed to facilitate secure and efficient transactions across a decentralized network. The primary role of PHYCHAIN is to enable peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security for its users. It operates on a consensus mechanism, which is widely recognized for its robustness and resilience against fraudulent activities. The supply and issuance model of PHYCHAIN is designed to be transparent and predictable, ensuring a fair distribution of the asset. Typical use cases for PHYCHAIN include digital payments, smart contracts, and decentralized applications (dApps), making it a versatile asset in the broader cryptocurrency ecosystem.

Hur man köper och investerar PhyChain

Är du redo att komma igång med PhyChain? Att köpa PHYCHAIN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper PhyChain. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din PhyChain (PHYCHAIN) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och PhyChain krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper PhyChain (PHYCHAIN) Guide

Vad kan du göra med PhyChain

Genom att äga PhyChain kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa PhyChain (PHYCHAIN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain Resurs

För en mer djupgående förståelse av PhyChain kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell PhyChain webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om PhyChain

Hur mycket kommer 1 PhyChain att vara värd år 2030?
Om PhyChain skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PhyChain-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:51:30 (UTC+8)

$2.207
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2995

$0.2020

$0.0020460

$0.000015554

$0.000000001941

$0.03772

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för PHYCHAIN-till-USD

Belopp

PHYCHAIN
PHYCHAIN
USD
USD

1 PHYCHAIN = 2.209 USD