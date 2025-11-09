KEY Pris idag

Livepriset för KEY (KEY) idag är $ 0.03510558, med en förändring på 2.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KEY till USD är$ 0.03510558 per KEY.

KEY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,405,343, med ett cirkulerande utbud på 97.00M KEY. Under de senaste 24 timmarna handlades KEY mellan $ 0.03494712 (lägsta) och $ 0.03726715 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.226519, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03494712.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KEY med -0.00% under den senaste timmen och -27.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KEY (KEY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Cirkulationsutbud 97.00M 97.00M 97.00M Totalt utbud 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

