BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för KEY idag är 0.03510558 USD.KEY börsvärdet är 3,405,343 USD. Följ prisuppdateringar för KEY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för KEY idag är 0.03510558 USD.KEY börsvärdet är 3,405,343 USD. Följ prisuppdateringar för KEY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om KEY

KEY prisinformation

Vad är KEY

KEY officiell webbplats

KEY tokenomics

KEY Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

KEY Logotyp

KEY Pris (KEY)

Onoterad

1 KEY-till-USD pris i realtid:

$0.03510558
$0.03510558$0.03510558
-2.90%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
KEY (KEY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:09:42 (UTC+8)

KEY Pris idag

Livepriset för KEY (KEY) idag är $ 0.03510558, med en förändring på 2.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KEY till USD är$ 0.03510558 per KEY.

KEY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,405,343, med ett cirkulerande utbud på 97.00M KEY. Under de senaste 24 timmarna handlades KEY mellan $ 0.03494712 (lägsta) och $ 0.03726715 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.226519, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03494712.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KEY med -0.00% under den senaste timmen och -27.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KEY (KEY) Marknadsinformation

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

--
----

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

97.00M
97.00M 97.00M

97,000,000.0
97,000,000.0 97,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för KEY är $ 3.41M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KEY är 97.00M, med ett totalt utbud på 97000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.41M.

KEY Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03494712
$ 0.03494712$ 0.03494712
lägsta under 24-timmar
$ 0.03726715
$ 0.03726715$ 0.03726715
högsta under 24-timmar

$ 0.03494712
$ 0.03494712$ 0.03494712

$ 0.03726715
$ 0.03726715$ 0.03726715

$ 0.226519
$ 0.226519$ 0.226519

$ 0.03494712
$ 0.03494712$ 0.03494712

-0.00%

-2.95%

-27.49%

-27.49%

KEY (KEY) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på KEY till USD $ -0.0010701595514052.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på KEY till USD $ -0.0124026890.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på KEY till USD $ -0.0218118270.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på KEY till USD $ -0.1111315289552868.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0010701595514052-2.95%
30 dagar$ -0.0124026890-35.32%
60 dagar$ -0.0218118270-62.13%
90 dagar$ -0.1111315289552868-75.99%

Prisförutsägelse för KEY

KEY (KEY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KEY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
KEY (KEY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på KEY potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som KEY kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KEY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på KEY Price Prediction.

Vad är KEY (KEY)

KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

KEY (KEY) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om KEY

Hur mycket kommer 1 KEY att vara värd år 2030?
Om KEY skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella KEY-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:09:42 (UTC+8)

KEY (KEY) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om KEY

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2974
$0.2974$0.2974

+48.70%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0025980
$0.0025980$0.0025980

+271.14%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004219
$0.00004219$0.00004219

+114.16%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04636
$0.04636$0.04636

+98.03%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001893
$0.000000001893$0.000000001893

+70.38%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00619
$0.00619$0.00619

+37.55%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.