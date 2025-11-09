Livepriset för Jeeteroo idag är 0 USD.JEET börsvärdet är 115,675 USD. Följ prisuppdateringar för JEET till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Jeeteroo idag är 0 USD.JEET börsvärdet är 115,675 USD. Följ prisuppdateringar för JEET till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Jeeteroo (JEET) idag är --, med en förändring på 3.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JEET till USD är-- per JEET.
Jeeteroo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 115,675, med ett cirkulerande utbud på 307.49M JEET. Under de senaste 24 timmarna handlades JEET mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00139124, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig JEET med -0.40% under den senaste timmen och -19.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Jeeteroo (JEET) Marknadsinformation
$ 115.68K
$ 115.68K$ 115.68K
--
----
$ 375.96K
$ 375.96K$ 375.96K
307.49M
307.49M 307.49M
999,390,795.0
999,390,795.0 999,390,795.0
Det aktuella börsvärdet för Jeeteroo är $ 115.68K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av JEET är 307.49M, med ett totalt utbud på 999390795.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 375.96K.
Jeeteroo Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00139124
$ 0.00139124$ 0.00139124
$ 0
$ 0$ 0
-0.40%
-3.16%
-19.46%
-19.46%
Jeeteroo (JEET) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Jeeteroo till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Jeeteroo till USD $ 0. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Jeeteroo till USD $ 0. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Jeeteroo till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-3.16%
30 dagar
$ 0
-48.94%
60 dagar
$ 0
-56.63%
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för Jeeteroo
Jeeteroo (JEET) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för JEET $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Jeeteroo (JEET) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Jeeteroo potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Jeeteroo kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för JEET prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Jeeteroo Price Prediction.
Vad är Jeeteroo (JEET)
Jeeteroo, powered by the Jeetamoto Protocol, is decentralized cultural infrastructure that merges MPN Mining, NFT Nodes, and Liquidity Incentives through the innovative Proof of Jeet (PoJ) consensus mechanism. Combining the strengths of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS), it ensures a fair, community-driven token emission system rooted in the visionary principles of Satoshi Nakamoto and Leemon Baird. It stands as the first Decentralized Cultural Infrastructure coin to unite next-generation NFT-powered staking with on-chain mining in a vibrant, hybrid blockchain ecosystem.
Jeeteroo, powered by the Jeetamoto Protocol, is decentralized cultural infrastructure that merges MPN Mining, NFT Nodes, and Liquidity Incentives through the innovative Proof of Jeet (PoJ) consensus mechanism. Combining the strengths of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS), it ensures a fair, community-driven token emission system rooted in the visionary principles of Satoshi Nakamoto and Leemon Baird. It stands as the first Decentralized Cultural Infrastructure coin to unite next-generation NFT-powered staking with on-chain mining in a vibrant, hybrid blockchain ecosystem.
Hur mycket kommer 1 Jeeteroo att vara värd år 2030?
Om Jeeteroo skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Jeeteroo-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Jeeteroo idag?
Priset för Jeeteroo är idag --. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Jeeteroo fortfarande en bra investering?
Jeeteroo förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i JEET, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Jeeteroo?
Jeeteroo till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Jeeteroo?
Livepriset för JEET uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Jeeteroo i den valuta du föredrar, besök JEET Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Jeeteroo?
Priset på JEET påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,884.32
+0.16%
ETH
3,391.45
+0.43%
SOL
157.23
+0.35%
UCN
1,496.75
-0.01%
ZEC
577.58
+12.66%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för JEET på MEXC?
Kommer Jeeteroo-priset att stiga i år?
Jeeteroo priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Jeeteroo (JEET) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:30:22 (UTC+8)
