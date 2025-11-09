Jeeteroo Pris idag

Livepriset för Jeeteroo (JEET) idag är --, med en förändring på 3.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JEET till USD är-- per JEET.

Jeeteroo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 115,675, med ett cirkulerande utbud på 307.49M JEET. Under de senaste 24 timmarna handlades JEET mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00139124, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JEET med -0.40% under den senaste timmen och -19.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Jeeteroo (JEET) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 115.68K$ 115.68K $ 115.68K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 375.96K$ 375.96K $ 375.96K Cirkulationsutbud 307.49M 307.49M 307.49M Totalt utbud 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

