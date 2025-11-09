iLuminary Token Pris (ILMT)
Livepriset för iLuminary Token (ILMT) idag är $ 0.01159194, med en förändring på 3.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ILMT till USD är$ 0.01159194 per ILMT.
iLuminary Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 184,964, med ett cirkulerande utbud på 15.96M ILMT. Under de senaste 24 timmarna handlades ILMT mellan $ 0.01119294 (lägsta) och $ 0.01201569 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03000248, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00183544.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ILMT med +0.01% under den senaste timmen och -31.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för iLuminary Token är $ 184.96K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ILMT är 15.96M, med ett totalt utbud på 139389969.730026. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.62M.
Under dagen var prisförändringen på iLuminary Token till USD $ +0.00036363.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på iLuminary Token till USD $ +0.0155368777.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på iLuminary Token till USD $ +0.0242603063.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på iLuminary Token till USD $ +0.004729469960008812.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ +0.00036363
|+3.24%
|30 dagar
|$ +0.0155368777
|+134.03%
|60 dagar
|$ +0.0242603063
|+209.29%
|90 dagar
|$ +0.004729469960008812
|+68.92%
År 2040 skulle priset på iLuminary Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.
🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.
🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.
🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.
🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.
🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex
