Livepriset för iLuminary Token idag är 0.01159194 USD.ILMT börsvärdet är 184,964 USD. Följ prisuppdateringar för ILMT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

iLuminary Token Pris (ILMT)

1 ILMT-till-USD pris i realtid:

$0.01159194
$0.01159194
+3.20%1D
iLuminary Token (ILMT) Live Pris Diagram
iLuminary Token Pris idag

Livepriset för iLuminary Token (ILMT) idag är $ 0.01159194, med en förändring på 3.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ILMT till USD är$ 0.01159194 per ILMT.

iLuminary Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 184,964, med ett cirkulerande utbud på 15.96M ILMT. Under de senaste 24 timmarna handlades ILMT mellan $ 0.01119294 (lägsta) och $ 0.01201569 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03000248, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00183544.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ILMT med +0.01% under den senaste timmen och -31.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

iLuminary Token (ILMT) Marknadsinformation

$ 184.96K

--

$ 1.62M

15.96M

139,389,969.730026

Det aktuella börsvärdet för iLuminary Token är $ 184.96K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ILMT är 15.96M, med ett totalt utbud på 139389969.730026. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.62M.

iLuminary Token Prishistorik USD

$ 0.01119294
$ 0.01201569
$ 0.01119294

$ 0.01201569

$ 0.03000248

$ 0.00183544

+0.01%

+3.24%

-31.96%

-31.96%

iLuminary Token (ILMT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på iLuminary Token till USD $ +0.00036363.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på iLuminary Token till USD $ +0.0155368777.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på iLuminary Token till USD $ +0.0242603063.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på iLuminary Token till USD $ +0.004729469960008812.

Prisförutsägelse för iLuminary Token

iLuminary Token (ILMT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ILMT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
iLuminary Token (ILMT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på iLuminary Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som iLuminary Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ILMT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på iLuminary Token Price Prediction.

Vad är iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

Folk frågar också: Andra frågor om iLuminary Token

Hur mycket kommer 1 iLuminary Token att vara värd år 2030?
Om iLuminary Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella iLuminary Token-priser och förväntad avkastning.
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.