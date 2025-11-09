iLuminary Token Pris idag

Livepriset för iLuminary Token (ILMT) idag är $ 0.01159194, med en förändring på 3.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ILMT till USD är$ 0.01159194 per ILMT.

iLuminary Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 184,964, med ett cirkulerande utbud på 15.96M ILMT. Under de senaste 24 timmarna handlades ILMT mellan $ 0.01119294 (lägsta) och $ 0.01201569 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03000248, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00183544.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ILMT med +0.01% under den senaste timmen och -31.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

iLuminary Token (ILMT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 184.96K$ 184.96K $ 184.96K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Cirkulationsutbud 15.96M 15.96M 15.96M Totalt utbud 139,389,969.730026 139,389,969.730026 139,389,969.730026

