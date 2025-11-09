Hexagon Pris idag

Livepriset för Hexagon (HEXA) idag är --, med en förändring på 4.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HEXA till USD är-- per HEXA.

Hexagon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 60,858, med ett cirkulerande utbud på 1.56T HEXA. Under de senaste 24 timmarna handlades HEXA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HEXA med -0.66% under den senaste timmen och -17.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Hexagon (HEXA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 60.86K$ 60.86K $ 60.86K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 60.86K$ 60.86K $ 60.86K Cirkulationsutbud 1.56T 1.56T 1.56T Totalt utbud 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

