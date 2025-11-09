Haystack Pris idag

Livepriset för Haystack (HAY) idag är $ 0.02807926, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HAY till USD är$ 0.02807926 per HAY.

Haystack rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 768,810, med ett cirkulerande utbud på 27.38M HAY. Under de senaste 24 timmarna handlades HAY mellan $ 0.02757772 (lägsta) och $ 0.02886564 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.056328, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02376811.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HAY med -0.53% under den senaste timmen och -15.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Haystack (HAY) Marknadsinformation

Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 768.81K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.81M Cirkulationsutbud 27.38M Totalt utbud 100,000,000.0

