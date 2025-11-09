GUSD Pris idag

Livepriset för GUSD (GUSD) idag är $ 0.999001, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GUSD till USD är$ 0.999001 per GUSD.

GUSD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 149,681,466, med ett cirkulerande utbud på 149.79M GUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades GUSD mellan $ 0.998527 (lägsta) och $ 1.0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.019, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.98989.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GUSD med -0.04% under den senaste timmen och -0.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GUSD (GUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 149.68M$ 149.68M $ 149.68M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 319.77M$ 319.77M $ 319.77M Cirkulationsutbud 149.79M 149.79M 149.79M Totalt utbud 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för GUSD är $ 149.68M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GUSD är 149.79M, med ett totalt utbud på 320000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 319.77M.