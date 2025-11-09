BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för GUSD idag är 0.999001 USD.GUSD börsvärdet är 149,681,466 USD. Följ prisuppdateringar för GUSD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för GUSD idag är 0.999001 USD.GUSD börsvärdet är 149,681,466 USD. Följ prisuppdateringar för GUSD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om GUSD

GUSD prisinformation

Vad är GUSD

GUSD officiell webbplats

GUSD tokenomics

GUSD Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

GUSD Logotyp

GUSD Pris (GUSD)

Onoterad

1 GUSD-till-USD pris i realtid:

$0.999306
$0.999306$0.999306
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
GUSD (GUSD) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:02:21 (UTC+8)

GUSD Pris idag

Livepriset för GUSD (GUSD) idag är $ 0.999001, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GUSD till USD är$ 0.999001 per GUSD.

GUSD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 149,681,466, med ett cirkulerande utbud på 149.79M GUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades GUSD mellan $ 0.998527 (lägsta) och $ 1.0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.019, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.98989.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GUSD med -0.04% under den senaste timmen och -0.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

GUSD (GUSD) Marknadsinformation

$ 149.68M
$ 149.68M$ 149.68M

--
----

$ 319.77M
$ 319.77M$ 319.77M

149.79M
149.79M 149.79M

320,000,000.0
320,000,000.0 320,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för GUSD är $ 149.68M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GUSD är 149.79M, med ett totalt utbud på 320000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 319.77M.

GUSD Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.998527
$ 0.998527$ 0.998527
lägsta under 24-timmar
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
högsta under 24-timmar

$ 0.998527
$ 0.998527$ 0.998527

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 0.98989
$ 0.98989$ 0.98989

-0.04%

-0.00%

-0.02%

-0.02%

GUSD (GUSD) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på GUSD till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på GUSD till USD $ -0.0004821178.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på GUSD till USD $ -0.0006712287.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på GUSD till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-0.00%
30 dagar$ -0.0004821178-0.04%
60 dagar$ -0.0006712287-0.06%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för GUSD

GUSD (GUSD) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GUSD $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
GUSD (GUSD) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på GUSD potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som GUSD kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GUSD prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på GUSD Price Prediction.

Vad är GUSD (GUSD)

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

GUSD (GUSD) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om GUSD

Hur mycket kommer 1 GUSD att vara värd år 2030?
Om GUSD skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella GUSD-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:02:21 (UTC+8)

GUSD (GUSD) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om GUSD

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2968
$0.2968$0.2968

+48.40%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0026387
$0.0026387$0.0026387

+276.95%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004122
$0.00004122$0.00004122

+109.23%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04750
$0.04750$0.04750

+102.90%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002061
$0.000000002061$0.000000002061

+85.50%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00679
$0.00679$0.00679

+50.88%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.