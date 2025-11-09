FOUR Pris idag

Livepriset för FOUR (FOUR) idag är $ 0.00000778, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FOUR till USD är$ 0.00000778 per FOUR.

FOUR rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,784.6, med ett cirkulerande utbud på 1.00B FOUR. Under de senaste 24 timmarna handlades FOUR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0006579, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000651.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FOUR med -- under den senaste timmen och -13.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FOUR (FOUR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för FOUR är $ 7.78K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FOUR är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.78K.