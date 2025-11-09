Forge3 Pris idag

Livepriset för Forge3 (FORGE) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FORGE till USD är-- per FORGE.

Forge3 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,855.02, med ett cirkulerande utbud på 999.88M FORGE. Under de senaste 24 timmarna handlades FORGE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FORGE med -- under den senaste timmen och -25.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Forge3 (FORGE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Cirkulationsutbud 999.88M 999.88M 999.88M Totalt utbud 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739

Det aktuella börsvärdet för Forge3 är $ 12.86K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FORGE är 999.88M, med ett totalt utbud på 999884591.7340739. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.86K.