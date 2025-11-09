BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Forge3 idag är 0 USD.FORGE börsvärdet är 12,855.02 USD. Följ prisuppdateringar för FORGE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Forge3 idag är 0 USD.FORGE börsvärdet är 12,855.02 USD. Följ prisuppdateringar för FORGE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om FORGE

FORGE prisinformation

Vad är FORGE

FORGE whitepaper

FORGE officiell webbplats

FORGE tokenomics

FORGE Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Forge3 Logotyp

Forge3 Pris (FORGE)

Onoterad

1 FORGE-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Forge3 (FORGE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:09:21 (UTC+8)

Forge3 Pris idag

Livepriset för Forge3 (FORGE) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FORGE till USD är-- per FORGE.

Forge3 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,855.02, med ett cirkulerande utbud på 999.88M FORGE. Under de senaste 24 timmarna handlades FORGE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FORGE med -- under den senaste timmen och -25.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Forge3 (FORGE) Marknadsinformation

$ 12.86K
$ 12.86K$ 12.86K

--
----

$ 12.86K
$ 12.86K$ 12.86K

999.88M
999.88M 999.88M

999,884,591.7340739
999,884,591.7340739 999,884,591.7340739

Det aktuella börsvärdet för Forge3 är $ 12.86K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FORGE är 999.88M, med ett totalt utbud på 999884591.7340739. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.86K.

Forge3 Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-25.83%

-25.83%

Forge3 (FORGE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Forge3 till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Forge3 till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Forge3 till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Forge3 till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-41.29%
60 dagar$ 0-70.94%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Forge3

Forge3 (FORGE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FORGE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Forge3 (FORGE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Forge3 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Forge3 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FORGE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Forge3 Price Prediction.

Vad är Forge3 (FORGE)

Forge3 is a Web3 collaboration platform built on Solana that connects crypto founders, creators, and developers to bring ideas to life. The platform enables secure deal-making through an on-chain escrow payment system, ensuring both parties in a transaction are protected.

Users can:

Post project ideas or freelance gigs

Connect with top Web3 talent

Collaborate in a trustless environment

Manage payments securely via our smart contract escrow

The $FORGE token powers the Forge3 ecosystem by:

Offering discounted platform fees when used for payments

Driving a deflationary burn mechanism tied to real transaction volume

Creating utility that grows as the network of deals expands

Our mission is to become the trust layer for Web3 work, enabling safe, transparent, and efficient peer-to-peer business transactions across the Solana ecosystem.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Forge3 (FORGE) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Forge3

Hur mycket kommer 1 Forge3 att vara värd år 2030?
Om Forge3 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Forge3-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:09:21 (UTC+8)

Forge3 (FORGE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Forge3

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2918
$0.2918$0.2918

+45.90%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1140
$0.1140$0.1140

+128.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021500
$0.0021500$0.0021500

+207.14%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004512
$0.00004512$0.00004512

+129.03%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1140
$0.1140$0.1140

+128.00%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002423
$0.000000002423$0.000000002423

+118.09%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000013570
$0.0000013570$0.0000013570

+85.30%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.