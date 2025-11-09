Flayer Pris idag

Livepriset för Flayer (FLAY) idag är $ 0.01664572, med en förändring på 4.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLAY till USD är$ 0.01664572 per FLAY.

Flayer rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,988,341, med ett cirkulerande utbud på 600.00M FLAY. Under de senaste 24 timmarna handlades FLAY mellan $ 0.01657747 (lägsta) och $ 0.01788192 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.257272, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01259989.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FLAY med -0.49% under den senaste timmen och -31.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Flayer (FLAY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.99M$ 9.99M $ 9.99M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.65M$ 16.65M $ 16.65M Cirkulationsutbud 600.00M 600.00M 600.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Flayer är $ 9.99M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FLAY är 600.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.65M.