Baserat på din prognos, kan Flayer potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.016775 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Flayer potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.017614 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för FLAY $ 0.018495 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för FLAY $ 0.019420 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FLAY $ 0.020391 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FLAY $ 0.021410 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Flayer potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.034875.

År 2050 skulle priset på Flayer potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.056809.