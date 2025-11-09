EVA Pris idag

Livepriset för EVA (EVA) idag är --, med en förändring på 18.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EVA till USD är-- per EVA.

EVA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 322,314, med ett cirkulerande utbud på 853.25M EVA. Under de senaste 24 timmarna handlades EVA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00159008, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EVA med -3.36% under den senaste timmen och -43.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

EVA (EVA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 322.31K$ 322.31K $ 322.31K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 377.75K$ 377.75K $ 377.75K Cirkulationsutbud 853.25M 853.25M 853.25M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

