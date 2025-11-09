ETH Strategy Pris idag

Livepriset för ETH Strategy (STRAT) idag är $ 0.456497, med en förändring på 1.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STRAT till USD är$ 0.456497 per STRAT.

ETH Strategy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,120,051, med ett cirkulerande utbud på 2.45M STRAT. Under de senaste 24 timmarna handlades STRAT mellan $ 0.451261 (lägsta) och $ 0.466024 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.875668, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.415171.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STRAT med -0.11% under den senaste timmen och -14.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ETH Strategy (STRAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 54.26M$ 54.26M $ 54.26M Cirkulationsutbud 2.45M 2.45M 2.45M Totalt utbud 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

