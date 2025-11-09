Dogenarii Pris idag

Livepriset för Dogenarii (DOGENARII) idag är --, med en förändring på 30.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOGENARII till USD är-- per DOGENARII.

Dogenarii rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 31,584, med ett cirkulerande utbud på 1.00B DOGENARII. Under de senaste 24 timmarna handlades DOGENARII mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00279694, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOGENARII med +4.20% under den senaste timmen och +5.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dogenarii (DOGENARII) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 31.58K$ 31.58K $ 31.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 31.58K$ 31.58K $ 31.58K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

