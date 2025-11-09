DiviSwap Pris idag

Livepriset för DiviSwap (DSWAP) idag är $ 0.133635, med en förändring på 3.94% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DSWAP till USD är$ 0.133635 per DSWAP.

DiviSwap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 31,200, med ett cirkulerande utbud på 233.47K DSWAP. Under de senaste 24 timmarna handlades DSWAP mellan $ 0.133869 (lägsta) och $ 0.140196 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.189789, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.083572.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DSWAP med -2.44% under den senaste timmen och +5.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DiviSwap (DSWAP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 31.20K$ 31.20K $ 31.20K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 81.79K$ 81.79K $ 81.79K Cirkulationsutbud 233.47K 233.47K 233.47K Totalt utbud 612,059.0 612,059.0 612,059.0

