Baserat på din prognos, kan DiviSwap potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.132895 under 2025.

Baserat på din prognos, kan DiviSwap potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.139539 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för DSWAP $ 0.146516 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för DSWAP $ 0.153842 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DSWAP $ 0.161534 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DSWAP $ 0.169611 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på DiviSwap potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.276279.

År 2050 skulle priset på DiviSwap potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.450029.