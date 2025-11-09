Dialectic USD Vault Pris idag

Livepriset för Dialectic USD Vault (DUSD) idag är $ 1.004, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DUSD till USD är$ 1.004 per DUSD.

Dialectic USD Vault rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 49,794,674, med ett cirkulerande utbud på 49.57M DUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades DUSD mellan $ 1.004 (lägsta) och $ 1.005 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.008, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.999002.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DUSD med -0.00% under den senaste timmen och +0.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dialectic USD Vault (DUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 49.79M$ 49.79M $ 49.79M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 49.79M$ 49.79M $ 49.79M Cirkulationsutbud 49.57M 49.57M 49.57M Totalt utbud 49,571,656.28843198 49,571,656.28843198 49,571,656.28843198

Det aktuella börsvärdet för Dialectic USD Vault är $ 49.79M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DUSD är 49.57M, med ett totalt utbud på 49571656.28843198. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 49.79M.