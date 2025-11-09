Dialectic BTC Vault Pris idag

Livepriset för Dialectic BTC Vault (DBIT) idag är $ 102,183, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DBIT till USD är$ 102,183 per DBIT.

Dialectic BTC Vault rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,419,072, med ett cirkulerande utbud på 101.97 DBIT. Under de senaste 24 timmarna handlades DBIT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 126,288, medan det lägsta priset någonsin var $ 96,313.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DBIT med -- under den senaste timmen och -6.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Cirkulationsutbud 101.97 101.97 101.97 Totalt utbud 101.9651908710488 101.9651908710488 101.9651908710488

