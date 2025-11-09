Decrypting Pris idag

Livepriset för Decrypting (DCRYPT) idag är $ 0.0025066, med en förändring på 1.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DCRYPT till USD är$ 0.0025066 per DCRYPT.

Decrypting rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 132,282, med ett cirkulerande utbud på 52.80M DCRYPT. Under de senaste 24 timmarna handlades DCRYPT mellan $ 0.0024807 (lägsta) och $ 0.00257105 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01196398, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00207953.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DCRYPT med +0.03% under den senaste timmen och -12.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Decrypting (DCRYPT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 132.28K$ 132.28K $ 132.28K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 250.52K$ 250.52K $ 250.52K Cirkulationsutbud 52.80M 52.80M 52.80M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

