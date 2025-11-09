Decentral Mining Protocol Pris idag

Livepriset för Decentral Mining Protocol (DMP) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DMP till USD är-- per DMP.

Decentral Mining Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 15,060.29, med ett cirkulerande utbud på 1.00B DMP. Under de senaste 24 timmarna handlades DMP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00156132, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DMP med -- under den senaste timmen och -16.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Decentral Mining Protocol (DMP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

