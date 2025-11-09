Cypher Tempre Pris idag

Livepriset för Cypher Tempre (CPHY) idag är --, med en förändring på 16.79% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CPHY till USD är-- per CPHY.

Cypher Tempre rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 641,139, med ett cirkulerande utbud på 1.00B CPHY. Under de senaste 24 timmarna handlades CPHY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00222815, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CPHY med -3.62% under den senaste timmen och -22.85% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Cypher Tempre (CPHY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 641.14K$ 641.14K $ 641.14K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 641.14K$ 641.14K $ 641.14K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

