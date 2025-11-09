BörsDEX+
Livepriset för CV3 idag är 0 USD.CV3AI börsvärdet är 121,184 USD. Följ prisuppdateringar för CV3AI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om CV3AI

CV3AI prisinformation

Vad är CV3AI

CV3AI whitepaper

CV3AI officiell webbplats

CV3AI tokenomics

CV3AI Prisförutsägelse

CV3 Pris (CV3AI)

CV3 (CV3AI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:18:55 (UTC+8)

CV3 Pris idag

Livepriset för CV3 (CV3AI) idag är --, med en förändring på 12.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CV3AI till USD är-- per CV3AI.

CV3 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 121,184, med ett cirkulerande utbud på 990.00M CV3AI. Under de senaste 24 timmarna handlades CV3AI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CV3AI med -0.48% under den senaste timmen och -44.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CV3 (CV3AI) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för CV3 är $ 121.18K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CV3AI är 990.00M, med ett totalt utbud på 990000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 121.18K.

CV3 Prishistorik USD

CV3 (CV3AI) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på CV3 till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på CV3 till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på CV3 till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på CV3 till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-12.42%
30 dagar$ 0-18.28%
60 dagar$ 0-56.75%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för CV3

CV3 (CV3AI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CV3AI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
CV3 (CV3AI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på CV3 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som CV3 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CV3AI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på CV3 Price Prediction.

Vad är CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

CV3 (CV3AI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

