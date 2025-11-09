CV3 Pris (CV3AI)
Livepriset för CV3 (CV3AI) idag är --, med en förändring på 12.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CV3AI till USD är-- per CV3AI.
CV3 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 121,184, med ett cirkulerande utbud på 990.00M CV3AI. Under de senaste 24 timmarna handlades CV3AI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CV3AI med -0.48% under den senaste timmen och -44.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för CV3 är $ 121.18K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CV3AI är 990.00M, med ett totalt utbud på 990000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 121.18K.
-0.48%
-12.42%
-44.75%
-44.75%
Under dagen var prisförändringen på CV3 till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på CV3 till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på CV3 till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på CV3 till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-12.42%
|30 dagar
|$ 0
|-18.28%
|60 dagar
|$ 0
|-56.75%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på CV3 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.
It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.
🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.
Enhances your résumé using AI to better match each role.
Scores and ranks jobs by match quality.
Applies on your behalf (with approval).
Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.
Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring
Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest
Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs
1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé
🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.
Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.
Generates shortlists of matched, verified résumés.
Automates outreach and applicant tracking.
Prevents fraud with on-chain résumé authentication.
Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation
Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent
Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust
Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients
🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:
Tamper-proof work history
AI-generated trust scores
Resume + job matching audits
Decentralized professional identity
💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)
Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)
Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification
Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy
