CULOSUI Pris idag

Livepriset för CULOSUI (CULO) idag är $ 0.00010687, med en förändring på 7.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CULO till USD är$ 0.00010687 per CULO.

CULOSUI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 107,015, med ett cirkulerande utbud på 1.00B CULO. Under de senaste 24 timmarna handlades CULO mellan $ 0.00010644 (lägsta) och $ 0.00011772 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00132675, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00008756.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CULO med -0.69% under den senaste timmen och -13.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CULOSUI (CULO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 107.02K$ 107.02K $ 107.02K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 107.02K$ 107.02K $ 107.02K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för CULOSUI är $ 107.02K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CULO är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 107.02K.