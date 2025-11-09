Cryowar Pris idag

Livepriset för Cryowar (CWAR) idag är $ 0.00142034, med en förändring på 0.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CWAR till USD är$ 0.00142034 per CWAR.

Cryowar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 428,032, med ett cirkulerande utbud på 301.36M CWAR. Under de senaste 24 timmarna handlades CWAR mellan $ 0.00142031 (lägsta) och $ 0.00143496 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6.29, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CWAR med -0.29% under den senaste timmen och +8.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Cryowar (CWAR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 428.03K$ 428.03K $ 428.03K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Cirkulationsutbud 301.36M 301.36M 301.36M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

