Charged Particles Pris idag

Livepriset för Charged Particles (IONX) idag är $ 0.00106609, med en förändring på 8.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IONX till USD är$ 0.00106609 per IONX.

Charged Particles rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 85,157, med ett cirkulerande utbud på 79.88M IONX. Under de senaste 24 timmarna handlades IONX mellan $ 0.00097455 (lägsta) och $ 0.00119674 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.75, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00082139.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IONX med -0.32% under den senaste timmen och -13.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Charged Particles (IONX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 85.16K$ 85.16K $ 85.16K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 106.61K$ 106.61K $ 106.61K Cirkulationsutbud 79.88M 79.88M 79.88M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

