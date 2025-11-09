Caesar Pris idag

Livepriset för Caesar (CAESAR) idag är $ 0.00865813, med en förändring på 9.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CAESAR till USD är$ 0.00865813 per CAESAR.

Caesar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,660,759, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M CAESAR. Under de senaste 24 timmarna handlades CAESAR mellan $ 0.00866024 (lägsta) och $ 0.00986787 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02986281, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00704573.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CAESAR med -0.86% under den senaste timmen och -14.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Caesar (CAESAR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.66M$ 8.66M $ 8.66M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.66M$ 8.66M $ 8.66M Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,894.3282104 999,999,894.3282104 999,999,894.3282104

