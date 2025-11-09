Bware Pris idag

Livepriset för Bware (INFRA) idag är $ 0.08265, med en förändring på 0.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för INFRA till USD är$ 0.08265 per INFRA.

Bware rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 413,874, med ett cirkulerande utbud på 5.01M INFRA. Under de senaste 24 timmarna handlades INFRA mellan $ 0.081845 (lägsta) och $ 0.085214 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.45, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.075134.

I kortsiktigt resultat, rörde sig INFRA med -0.30% under den senaste timmen och -0.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bware (INFRA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 413.87K$ 413.87K $ 413.87K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Cirkulationsutbud 5.01M 5.01M 5.01M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Bware är $ 413.87K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av INFRA är 5.01M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.27M.