BORNE Pris idag

Livepriset för BORNE (BORNE) idag är $ 0.01004182, med en förändring på 3.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BORNE till USD är$ 0.01004182 per BORNE.

BORNE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 262,449, med ett cirkulerande utbud på 26.11M BORNE. Under de senaste 24 timmarna handlades BORNE mellan $ 0.00970143 (lägsta) och $ 0.01031183 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04767635, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00622573.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BORNE med -0.16% under den senaste timmen och -19.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BORNE (BORNE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 262.45K$ 262.45K $ 262.45K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Cirkulationsutbud 26.11M 26.11M 26.11M Totalt utbud 172,350,832.912501 172,350,832.912501 172,350,832.912501

