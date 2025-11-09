BONGO CAT Pris idag

Livepriset för BONGO CAT (BONGO) idag är --, med en förändring på 5.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BONGO till USD är-- per BONGO.

BONGO CAT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 86,406, med ett cirkulerande utbud på 999.68M BONGO. Under de senaste 24 timmarna handlades BONGO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.142768, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BONGO med -0.46% under den senaste timmen och -24.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BONGO CAT (BONGO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 86.41K$ 86.41K $ 86.41K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 86.41K$ 86.41K $ 86.41K Cirkulationsutbud 999.68M 999.68M 999.68M Totalt utbud 999,683,700.3814639 999,683,700.3814639 999,683,700.3814639

