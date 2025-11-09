blai Pris idag

Livepriset för blai (BLAI) idag är --, med en förändring på 4.20% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLAI till USD är-- per BLAI.

blai rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 774,408, med ett cirkulerande utbud på 775.00M BLAI. Under de senaste 24 timmarna handlades BLAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0.00100262 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01077165, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLAI med -0.01% under den senaste timmen och -17.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

blai (BLAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 774.41K$ 774.41K $ 774.41K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 999.24K$ 999.24K $ 999.24K Cirkulationsutbud 775.00M 775.00M 775.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

