Altered State Machine Pris idag

Livepriset för Altered State Machine (ASTO) idag är $ 0.00379532, med en förändring på 0.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASTO till USD är$ 0.00379532 per ASTO.

Altered State Machine rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,097,094, med ett cirkulerande utbud på 289.48M ASTO. Under de senaste 24 timmarna handlades ASTO mellan $ 0.00376229 (lägsta) och $ 0.00383461 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.890471, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00376229.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ASTO med +0.05% under den senaste timmen och -8.84% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Altered State Machine (ASTO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.02M$ 7.02M $ 7.02M Cirkulationsutbud 289.48M 289.48M 289.48M Totalt utbud 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

