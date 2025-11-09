AI Dev Agent Pris idag

Livepriset för AI Dev Agent (AIDEV) idag är $ 0.00117685, med en förändring på 0.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIDEV till USD är$ 0.00117685 per AIDEV.

AI Dev Agent rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 91,425, med ett cirkulerande utbud på 77.68M AIDEV. Under de senaste 24 timmarna handlades AIDEV mellan $ 0.00117685 (lägsta) och $ 0.00119107 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00782371, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIDEV med -0.26% under den senaste timmen och -18.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AI Dev Agent (AIDEV) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 91.43K$ 91.43K $ 91.43K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 470.79K$ 470.79K $ 470.79K Cirkulationsutbud 77.68M 77.68M 77.68M Totalt utbud 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för AI Dev Agent är $ 91.43K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AIDEV är 77.68M, med ett totalt utbud på 400000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 470.79K.