Baserat på din prognos, kan AI Dev Agent potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.001177 under 2025.

Baserat på din prognos, kan AI Dev Agent potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.001236 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för AIDEV $ 0.001298 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för AIDEV $ 0.001363 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AIDEV $ 0.001431 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AIDEV $ 0.001502 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på AI Dev Agent potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.002447.

År 2050 skulle priset på AI Dev Agent potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.003987.