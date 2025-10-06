Pibble Pris idag

Livepriset för Pibble (PIBBLE) idag är $ 0.0001215, med en förändring på 3.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PIBBLE till USD är$ 0.0001215 per PIBBLE.

Pibble rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PIBBLE. Under de senaste 24 timmarna handlades PIBBLE mellan $ 0.0001194 (lägsta) och $ 0.0001376 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PIBBLE med +0.41% under den senaste timmen och -44.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.35K.

Pibble (PIBBLE) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 53.35K$ 53.35K $ 53.35K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Pibble är --, med en 24h-handelsvolym på $ 53.35K. Det cirkulerande utbudet av PIBBLE är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.