Livepriset för Pibble idag är 0.0001215 USD.PIBBLE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för PIBBLE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om PIBBLE

PIBBLE prisinformation

Vad är PIBBLE

PIBBLE tokenomics

PIBBLE Prisförutsägelse

PIBBLE historik

PIBBLE Köpguide

PIBBLE-till-fiat valutaomvandlare

Pibble Logotyp

Pibble-kurs(PIBBLE)

1 PIBBLE-till-USD pris i realtid:

$0.0001215
$0.0001215$0.0001215
-3.11%1D
USD
Pibble (PIBBLE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:51:37 (UTC+8)

Pibble Pris idag

Livepriset för Pibble (PIBBLE) idag är $ 0.0001215, med en förändring på 3.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PIBBLE till USD är$ 0.0001215 per PIBBLE.

Pibble rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PIBBLE. Under de senaste 24 timmarna handlades PIBBLE mellan $ 0.0001194 (lägsta) och $ 0.0001376 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PIBBLE med +0.41% under den senaste timmen och -44.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.35K.

Pibble (PIBBLE) Marknadsinformation

$ 53.35K
$ 53.35K$ 53.35K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Det aktuella börsvärdet för Pibble är --, med en 24h-handelsvolym på $ 53.35K. Det cirkulerande utbudet av PIBBLE är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Pibble Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0001194
$ 0.0001194$ 0.0001194
lägsta under 24-timmar
$ 0.0001376
$ 0.0001376$ 0.0001376
högsta under 24-timmar

$ 0.0001194
$ 0.0001194$ 0.0001194

$ 0.0001376
$ 0.0001376$ 0.0001376

+0.41%

-3.11%

-44.45%

-44.45%

Pibble (PIBBLE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Pibble idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000039-3.11%
30 dagar$ -0.0017675-93.57%
60 dagar$ -0.0008785-87.85%
90 dagar$ -0.0008785-87.85%
Pibble Prisförändring idag

Idag registrerade PIBBLE en förändring med $ -0.0000039 (-3.11%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Pibble 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0017675 (-93.57%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Pibble 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PIBBLE med $ -0.0008785(-87.85%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Pibble 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0008785 (-87.85%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Pibble (PIBBLE)?

Kolla in sidan Pibble Prishistorik nu.

AI-analys för Pibble

AI-drivna insikter som analyserar Pibble senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Pibbles priser?

Pibble (PIBBLE) prices are influenced by several key factors:

Market Demand: User adoption of the Pibble platform for image sharing and social networking drives token utility and demand.

Platform Growth: Active users, content creators, and engagement levels directly impact token value.

Token Utility: Usage for rewards, transactions, and platform features affects circulation and demand.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence influence price movements.

Exchange Listings: Availability on major exchanges increases liquidity and accessibility.

Competition: Performance relative to other social media blockchain projects affects investor interest.

Development Progress: Platform updates, new features, and partnership announcements can trigger price changes.

Regulatory Environment: Crypto regulations in key markets impact trading and adoption.

Varför vill folk veta Pibbles pris idag?

People want to know Pibble (PIBBLE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för Pibble

Pibble (PIBBLE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PIBBLE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Pibble (PIBBLE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Pibble potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Pibble kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PIBBLE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Pibble Price Prediction.

Om Pibble

PIBBLE (PIB) is a blockchain-based cryptocurrency that primarily focuses on the digital content industry, specifically images. It operates on the Ethereum platform, utilizing the ERC-20 token standard. PIBBLE aims to revolutionize the way digital content creators, particularly photographers and artists, monetize their work by providing a decentralized platform where they can directly sell their content to consumers. This eliminates the need for intermediaries, thereby increasing the profits for creators. The PIBBLE ecosystem also includes features for content sharing and social networking, allowing users to earn PIB tokens for their activities on the platform. The supply of PIB tokens is determined by the platform's usage and demand.

Hur man köper och investerar Pibble

Är du redo att komma igång med Pibble? Att köpa PIBBLE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Pibble. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Pibble (PIBBLE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Pibble krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Pibble (PIBBLE) Guide

Vad kan du göra med Pibble

Genom att äga Pibble kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Pibble (PIBBLE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Pibble (PIBBLE)

PIBBLE är en memecoin uppkallad efter hundljud, med en communitydriven djurtema-berättelse inspirerad av den virala TikTok-videon "tvätta min mage".

Pibble Resurs

För en mer djupgående förståelse av Pibble kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Pibble

Hur mycket kommer 1 Pibble att vara värd år 2030?
Om Pibble skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Pibble-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:51:37 (UTC+8)

Pibble (PIBBLE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Pibble

PIBBLE USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på PIBBLE med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av PIBBLE med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Pibble (PIBBLE) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Pibble-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
PIBBLE/USDT
$0.0001215
$0.0001215$0.0001215
-3.49%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

1 PIBBLE = 0.0001215 USD