PoP Planet Pris idag

Livepriset för PoP Planet (P) idag är $ 0.034, med en förändring på 0.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för P till USD är$ 0.034 per P.

PoP Planet rankas för närvarande nr.1405 enligt marknadsvärde på $ 4.76M, med ett cirkulerande utbud på 140.00M P. Under de senaste 24 timmarna handlades P mellan $ 0.03353 (lägsta) och $ 0.03628 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.15013296267605908, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.029023761565933663.

I kortsiktigt resultat, rörde sig P med +0.98% under den senaste timmen och -51.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.09M.

PoP Planet (P) Marknadsinformation

Rank No.1405 Marknadsvärde $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M Volym (24H) $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Marknadsvärde efter full utspädning $ 34.00M$ 34.00M $ 34.00M Cirkulationsutbud 140.00M 140.00M 140.00M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 14.00% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för PoP Planet är $ 4.76M, med en 24h-handelsvolym på $ 1.09M. Det cirkulerande utbudet av P är 140.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 34.00M.