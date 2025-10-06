Livepriset för PoP Planet idag är 0.034 USD.P börsvärdet är 4,760,000 USD. Följ prisuppdateringar för P till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för PoP Planet idag är 0.034 USD.P börsvärdet är 4,760,000 USD. Följ prisuppdateringar för P till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för PoP Planet (P) idag är $ 0.034, med en förändring på 0.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för P till USD är$ 0.034 per P.
PoP Planet rankas för närvarande nr.1405 enligt marknadsvärde på $ 4.76M, med ett cirkulerande utbud på 140.00M P. Under de senaste 24 timmarna handlades P mellan $ 0.03353 (lägsta) och $ 0.03628 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.15013296267605908, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.029023761565933663.
I kortsiktigt resultat, rörde sig P med +0.98% under den senaste timmen och -51.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.09M.
PoP Planet (P) Marknadsinformation
No.1405
$ 4.76M
$ 1.09M
$ 34.00M
140.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för PoP Planet är $ 4.76M, med en 24h-handelsvolym på $ 1.09M. Det cirkulerande utbudet av P är 140.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 34.00M.
PoP Planet Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03353
lägsta under 24-timmar
$ 0.03628
högsta under 24-timmar
$ 0.03353
$ 0.03628
$ 0.15013296267605908
$ 0.029023761565933663
+0.98%
-0.52%
-51.80%
-51.80%
PoP Planet (P) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för PoP Planet idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0001777
-0.52%
30 dagar
$ -0.08829
-72.20%
60 dagar
$ +0.014
+70.00%
90 dagar
$ +0.014
+70.00%
PoP Planet Prisförändring idag
Idag registrerade P en förändring med $ -0.0001777 (-0.52%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
PoP Planet 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.08829 (-72.20%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
PoP Planet 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades P med $ +0.014(+70.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
PoP Planet 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.014 (+70.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PoP Planet (P)?
AI-drivna insikter som analyserar PoP Planet senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar PoP Planets priser?
PoP Planet (P) token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and user adoption directly impact price movements.
Gaming Ecosystem Health: Player engagement, in-game utility demand, and new feature releases drive value.
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect P token valuation.
Partnerships: Strategic collaborations and exchange listings can boost visibility and demand.
Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies impact investor confidence.
Varför vill folk veta PoP Planets pris idag?
People want to know PoP Planet (P) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and market opportunities.
Prisförutsägelse för PoP Planet
PoP Planet (P) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för P $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PoP Planet (P) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på PoP Planet potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som PoP Planet kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för P prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PoP Planet Price Prediction.
Om PoP Planet
Polkadot (P) is a multi-chain platform that enables the transfer of any type of data or asset across different blockchains. It was designed to facilitate interoperability and scalability of blockchains, allowing them to communicate and share security. Polkadot's unique architecture consists of a central relay chain and multiple parachains, each serving a specific purpose or application. The platform uses a hybrid consensus model, combining aspects of both proof-of-stake and proof-of-authority systems. The native token of Polkadot, DOT, is used for governance, staking, and bonding on the platform. Polkadot's ecosystem is diverse, supporting a wide range of applications from DeFi to gaming and social networking.
Hur man köper och investerar PoP Planet
Är du redo att komma igång med PoP Planet? Att köpa P går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper PoP Planet. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din PoP Planet (P) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 140.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och PoP Planet krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med PoP Planet
Genom att äga PoP Planet kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa PoP Planet (P) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.
PoP Planet Resurs
För en mer djupgående förståelse av PoP Planet kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 PoP Planet att vara värd år 2030?
Om PoP Planet skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PoP Planet-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar PoP Planet idag?
Priset för PoP Planet är idag $ 0.034. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är PoP Planet fortfarande en bra investering?
PoP Planet förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i P, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för PoP Planet?
PoP Planet till ett värde av $ 1.09M handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på PoP Planet?
Livepriset för P uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för PoP Planet i den valuta du föredrar, besök P Pris för mer information.
Vad påverkar priset för PoP Planet?
Priset på P påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,332.44
+0.60%
ETH
3,407.54
+0.91%
SOL
158.23
+0.98%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
600.1
+17.06%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för P på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret P/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om PoP Planets kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer PoP Planet-priset att stiga i år?
PoP Planet priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för PoP Planet (P) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:39:22 (UTC+8)
PoP Planet (P) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.